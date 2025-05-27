Гуманітарна група за підтримки США розпочала операції в Газі

Підтримуваний США фонд, який займається наданням допомоги в Секторі Гази, у вівторок розпочав свою діяльність доставляючи вантажівки з продуктами харчування до визначених пунктів розподілу, повідомляє Reuters.

Гуманітарний фонд Гази (GHF) підтвердив прибуття вантажівок із продуктами, хоча їх точна кількість невідома. Локації цих центрів та критерії відбору отримувачів також не розголошувалися.

"Завтра буде доставлено більше вантажівок з допомогою, і потік допомоги зростатиме з кожним днем", – йдеться у заяві.

За інформацією представників фонду, гуманітарна операція базується на чотирьох великих розподільчих центрах на півдні Гази, де проводитиметься перевірка сімей на можливі зв’язки з бойовиками ХАМАС, ймовірно, із застосуванням технологій розпізнавання облич або біометрії.

Як пише видання, ХАМАС розкритикував цю систему, заявивши, що вона "замінить порядок хаосом, сприятиме штучному голодуванню палестинських мирних жителів і використовуватиме їжу як зброю під час війни".

Водночас Ізраїль стверджує, що система має відокремити гуманітарну допомогу від ХАМАС, якого він звинувачує у крадіжках та використанні продуктів для контролю над населенням. ХАМАС заперечує ці звинувачення, стверджуючи, що система створена для захисту гуманітарних конвоїв від мародерів.