Трамп заявив, що очікує списки іноземних студентів Гарварду

Президент США Дональд Трамп заявив, що адміністрація очікує на списки іноземних студентів від Гарвардського університету, аби визначити, кого не слід пускати назад до країни.

"Ми досі чекаємо на списки іноземних студентів від Гарварду, щоб після безглуздих витрат мільярдів доларів визначити, скільки радикалізованих божевільних, усіх порушників спокою, не слід впускати назад до нашої країни", - написав Трамп в соцмережі Х.

За його словами, Гарвард затягує з наданням документів.

"Гарвард дуже повільно представляє ці документи, і, мабуть, не безпідставно! Найкраще, що має Гарвард, це те, що вони пошукали різні варіанти та знайшли найкращого суддю (для себе!). Але не бійтеся, уряд, зрештою, ВИГРАЄ!", - додав президент США.

Як повідомлялось, раніше Міністерство охорони здоров’я і соціальних служб США оголосило про припинення фінансування Гарвардського університету, скасувавши федеральні гранти на суму $60 млн. Відповідно до заяви міністерства, це рішення ухвалили через нездатність університету належно реагувати на випадки антисемітських домагань і етнічної дискримінації в кампусі. За минулі кілька тижнів адміністрація Дональда Трампа заморозила або скасувала федеральні гранти та контракти для університету на загальну суму майже $3 млм.

Джерело: https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1927144136307552618