Парламентська ТСК вивчає ситуацію з арештом НАБУ рахунків виробника тепловізорів Archer – Янченко

Парламентська тимчасова спеціальна комісія (ТСК) з питань захисту прав інвесторів детально вивчає ситуацію щодо арешту Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) рахунків єдиного українського виробника приладів нічного бачення, які закуповують ЗСУ, повідомила народна депутатка, голова ТСК Галина Янченко.

"На фоні масованих нічних обстрілів поділюсь наболілим - черговим кейсом від українських виробників озброєння, який надійшов нам в ТСК із захисту інвесторів. Archer - єдиний український виробник монокулярів нічного бачення, зокрема тепловізійних прицілів та приладів нічного бачення, які активно закуповують ЗСУ, прикордонники та інші підрозділи сил оборони", - написала вона у Facebook в понеділок.

Янченко нагадала, що впродовж останнього року компанія витрачає свої ресурси та кошти на тяганину в судах - як в Україні, так і в Чехії, куди перемістили частину виробництва та персоналу.

"В НАБУ вирішили арештувати рахунки компанії нібито через завищення цін. Останній факт перевірили правоохоронці Чехії - і не підтвердили", - зазначила народна депутатка.

Янченко підкреслила, що через арештовані рахунки відбулася затримка постачання однієї з партій монокулярів, поставивши яку компанія-виробник "сплатила ще 25 млн штрафних санкцій".

"Вивчаємо ситуацію більш детально, бо поки ситуація виглядає максимально дивно і неконструктивно з боку правоохоронців", - повідомила вона.

Наприкінці квітня засновник компанії Archer Олександр Яременко повідомив про візит слідчої НАБУ з датованою травнем 2024 року ухвалою на обшук на евакуйоване в Чехію підприємство Archer LPP, яке виконує прямі державні військові контракти для України.

"Знову, як і в Україні, зупинили виробництво, "нациганили" собі комп’ютери, телефони, якісь документи. Залетіли по орендованих хатах до працівників, налякавши дітей і бабусь", - написав він.

Яременко нагадав, що компанія Archer за контрактами 2022 року відвантажила для МОУ та НГУ 5700 приладів, які зараз успішно працюють на фронті, а кошти заблоковано.

"Деякі "талановиті" слідчі НАБУ, виконуючи замовлення американських компаній FLIR і ATN на знищення українського виробника-конкурента, майже три роки блокують виробництво військових приладів Archer", - зазначив він.

Яременко нагадав, що компанія виконала вже понад 200 військових контрактів з 2014 року, це більше 20 тисяч військових приладів, і "не брала жодної гривні на розробки чи ремонти з бюджету країни"

"Якщо нас таки зупинить "одесько-каліфорнійська зброярська мафія" Тімонькіна за допомогою слідчої НАБУ, у війську настане колапс", - йдеться в пості Яременко.

Заснована У 2010 році компанія "Термал Віжн Текнолоджис" (Київ, ТМ "Archer"), за даними opendatabot, 2024 року збільшила збиток у 2,3 раза порівняно з 2023 роком, до 26,15 млн грн за падіння чистого доходу майже в 5 разів – до 583,3 млн грн.