Інтерфакс-Україна
Події
14:00 26.05.2025

Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

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Лубінець: Через канал перемовин з омбудсманом РФ можна дізнатися про долю українців на ТОТ і в РФ

Канал перемовин із російським омбудсманом Тетяною Москальковою дозволяє Україні отримувати інформацію про цивільних і військовополонених, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та в РФ, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Офіс Омбудсмана вживає всіх можливих заходів щодо встановлення долі громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій рф території України та в рф. Нами налагоджено канал перемовин з російською стороною - Уповноваженою з прав людини в рф Тетяною Москальковою та досягнуто домовленостей з питань обміну інформацією про таких осіб", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Лубінець зазначив, що на сьогодні це єдиний діючий гуманітарний канал перемовин з РФ.

"Відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних", для направлення відповідного листа, необхідно додати до звернення документи, які підтверджують спорідненість, а також надати згоду на обробку персональних даних", - повідомив він.

Омбудсман наголосив, що терміни відповіді на такий лист залежать лише від російської сторони. РФ також не завжди надає вичерпну інформацію про ув'язнених або вжиті заходи реагування.

Теги: #тот #омбудсмен

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