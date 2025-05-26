Інтерфакс-Україна
Події
13:58 26.05.2025

Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року

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Сибіга: Ми справді хочемо завершення війни цього року
Фото: https://mfa.gov.ua/

Україна хоче завершення війни вже цього року та готова говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть цьому, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Ми готові говорити у будь-якому форматі щодо заходів, які допоможуть завершити цю війну. Ми справді хочемо її завершити цього року. Саме тому так важливо продовжувати тиск на Росію, з нашими союзниками як в Європі, так і з боку США", - сказав він інтерв’ю для французького видання Libération.

Також Сибіга згадати законопроєкт американського сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій.

Коментуючи російські пропагандистські заяви про що президент Володимир Зеленський начебто є "нелегітимним", Сибіга наголосив, що "Росія завжди користується псевдоаргументами, коли не маєконкретних пропозицій". "Це абсурд і повна несенітниця", - додав він.

Теги: #війна #завершення #сибіга

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