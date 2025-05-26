Інтерфакс-Україна
Події
13:44 26.05.2025

В найближчі дві доби у більшості областей України дощі, місцями грози

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В найближчі дві доби у більшості областей України дощі, місцями грози

У вівторок, 27 травня, в Україні очікуються помірні дощі, у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, вночі місцями й у Київській областях – значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На сході та північному сході країни без опадів.

Вітер південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с, на Лівобережжі пориви 15-20 м/с.

Температура в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 14-19°. На решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°.

В Києві дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 20-22°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 27 травня в Києві була зафіксована у 2007 році і склала 33,6° тепла, найнижча вночі – 1,7° в 1904 році.

В середу, 28 травня, в більшості областей України помірні, в Карпатах та на Прикарпатті значні дощі, вдень подекуди грози. У східних та Сумській областях без опадів.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7-12 м/с, у східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях вночі 6-11°, вдень 16-21°. На решті території вночі 13-18°, вдень 18-23°, у східних та Сумській областях 24-29°.

В Києві дощі, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 18-20°.

Теги: #прогноз_погоди #дощі

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