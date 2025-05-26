Інтерфакс-Україна
Події
06:29 26.05.2025

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькій області – ОВА

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Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворога в Запорізькому районі, повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм в понеділок вранці.

"Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Після опівночі ворог ударив по селу Юрківка. Поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки поруч. Дістали поранень 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим надана необхідна медична допомога", - інформує Федоров.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/19842

Теги: #запоріжжя #постраждалі #атака

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