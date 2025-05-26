Пропозиції РФ щодо припинення вогню залишаться вимогами капітуляції України - ISW

Росія повинна представити власні пропозиції щодо угоди про припинення вогню після обміну полоненими з Україною, який завершився в неділю, повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 25 травня, посилаючись на заяви голів МЗС обох держав.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив 23 травня, що Україна очікує, що Росія представить проект пропозиції щодо угоди про безумовне припинення вогню після третього та останнього обміну полоненими 25 травня", - повідомляє ISW.

Сибіга також заявив, що Україна вітає участь президента США Дональда Трампа та європейських лідерів у майбутніх мирних переговорах, і що Україна не виключає можливості проведення зустрічі між Зеленським та Путіним.

В той же час міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив 23 травня, що як тільки обмін полоненими буде завершено Росія буде готова представити Україні проект документа щодо "довгострокового врегулювання кризи".

"Заява Лаврова підкреслює постійні зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб змусити Україну та Захід розпочати довгострокові мирні переговори без активного припинення вогню, на відміну від зусиль США, України та Європи спочатку забезпечити угоду про безумовне припинення вогню до будь-яких довгострокових мирних переговорів", - зазначають експерти ISW, додаючи, що за їх оцінками Росія "залишається відданою вимогам, які є нічим іншим, як повною капітуляцією України, і що Росія продовжуватиме досягати цієї мети доти, доки Путін вірить, що Росія може перемогти Україну військовим шляхом".

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-24-2025