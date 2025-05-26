Трамп передбачає колапс Росії і водночас критикує Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що в разі спроби Путіна захопити всю Україну це призведе до падіння Росії, про що повідомив у власній соцмережі Truth Social пізно увечері в неділю.

"Я вже казав, що він (Путін – ІФ-У) хоче всю Україну, а не лише її частину, і можливо це виявиться правдою, але якщо він так зробить, то це призведе до падіння Росії!" – написав Трамп в Truth Social.

Однак вже у наступних рядках допису Трамп також розкритикував Зеленського, заявивши, що український президент "не робить своїй країні жодної послуги, висловлюючись так, як він це робить".

"Все, що він говорить, створює проблеми, мені це не подобається, і краще припинити це", - написав Трамп.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський відреагував нічну атаку РФ по Україні в ніч проти неділі, заявивши, що мовчання США та решти світу "лише заохочує Володимира Путіна щодня продовжувати вбивати".

Пізніше в неділю Трамп, виступаючи перед журналістами на злітній смузі в Моррістауні, штат Нью-Джерсі, сказав, що "безумовно" розгляне можливість застосування тарифів проти Росії, щоб примусити її до прогресу в мирних переговорах і що він не знає "що, чорт забирай, сталося з Путіним". "Я знаю його дуже давно. Завжди ладнав з ним, але він посилає ракети в міста і вбиває людей, і мені це зовсім не подобається. Ми розмовляємо, а він випускає ракети по Києву та іншим містам", - заявив Трамп журналістам.

https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1926802716321333532