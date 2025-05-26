Європейський Союз буде готовий розпочати переговори про торгівлю зі США з 9 липня – фон дер Ляєн

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з президентом США Дональдом Трампом і дала позитивну оцінку її результатам в дописі на платформі X в неділю. Трамп, у свою чергу, відреагував постом у власній соцмережі Truth Social.

"Гарна розмова з президентом США. ЄС та США мають найбільш значущі та тісні торговельні відносини у світі. Європа готова швидко і рішуче просувати переговори. Щоб досягти хорошої угоди, нам потрібен час до 9 липня", - написала фон дер Ляєн на платформі X.

Трамп поширив допис фон дер Ляєн у власній соцмережі Truth Social і супроводив його коментарем.

"Сьогодні мені зателефонувала Урсула фон дер Ляєн, Президентка Європейської Комісії, з проханням відтермінувати термін дії 50% тарифу щодо торгівлі та Європейського Союзу, який повинен був настати 1 червня. Я погодився на відтермінування - до 9 липня 2025 року - це була моя прерогатива. Президентка Єврокомісії сказала, що переговори розпочнуться швидко. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп.

Як повідомлялося на початку квітня президент США Дональд Трамп тимчасово зупинив - на 90 днів - реалізацію рішень про збільшення мит на імпорт щодо більш ніж 75 країн, в тому числі членів ЄС. ЄС в свою чергу призупинив на той же термін застосування контрзаходів, пообіцявши, що "якщо переговори не будуть задовільними, набудуть чинності наші контрзаходи".

Джерело: https://x.com/vonderleyen/status/1926729529436913794

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/114570775887793036