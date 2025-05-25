Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

Без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Російська армія ракетами та дронами вбила дітей і цивільних людей цієї ночі. Замість припинення вогню - вбивства. Без тиску на москву отримуємо смерть наших людей, і це потрібно зрозуміти. Нинішній тиск недостатній, росія гальмує всі процеси, повʼязані із завершенням війни, щоб вбивати. Ми давно готові припинити вогонь, але росія робить все, аби далі знищувати людей, бо путіну це подобається", - написав він в телеграмі.

Єрмак підкреслив, що без тиску нічого не зміниться і Росія з союзниками лише нарощуватиме сили для таких вбивств в країнах Заходу. "Москва воюватиме, поки матиме можливість виробляти зброю", – зазначив він.