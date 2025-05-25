Інтерфакс-Україна
Події
08:33 25.05.2025

У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

1 хв читати
У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко закликав киян не підходити до уламків збитих ворожих дронів, оскільки вони можуть продовжувати нести небезпеку.

"Наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - написав він в телеграмі.

Ткаченко повідомив також про наслідки ворожої атаки в трьох районах Києва. Зокрема, станом на 8:00 в Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми. У Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного. У Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих, на місцях працюють екстрені служби.

"Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Друга поспіль ніч під ворожими обстрілами, під дронами в ракетами. Ворог продовжує систематично тероризувати наші міста і нашу столицю", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1194

Теги: #київ #застереження #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 25.05.2025
Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

Єрмак про нічну атаку: Замість припинення вогню – вбивства і без тиску на Москву отримуємо смерть наших людей, нинішній тиск недостатній

04:18 25.05.2025
У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

У Києві внаслідок ворожої атаки пошкоджено бізнесцентр та 11 постраждалих - КМВА

03:05 25.05.2025
До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

До 10 зросла кількість постраждалих в Києві - мер

02:38 25.05.2025
Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

Семеро постраждалих в Києві внаслідок ворожої атаки - мер

02:18 25.05.2025
Ворог атакував Миколаїв дронами, є пошкодження - мер

Ворог атакував Миколаїв дронами, є пошкодження - мер

02:11 25.05.2025
Чотири людини звернулися по допомогу в Києві - КМВА

Чотири людини звернулися по допомогу в Києві - КМВА

01:51 25.05.2025
На місці одного з влучань в Харкові пожежа - мер

На місці одного з влучань в Харкові пожежа - мер

01:05 25.05.2025
Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

00:52 25.05.2025
Ворог знову атакує Київ дронами, є загроза ракет також - КМВА

Ворог знову атакує Київ дронами, є загроза ракет також - КМВА

15:28 24.05.2025
УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

ВАЖЛИВЕ

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Уламки БпЛА впали на будинок у Києві, він частково зруйнований і там пожежа - КМВА

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

ОСТАННЄ

Лубінець про атаку РФ: У відповідь на цей терор цивілізований світ має об'єднатися та зупинити його

Сибіга про атаку РФ: Світ має тиском вимагати від Росії припинити вбивства

Окупанти атакували дроном цивільного в Херсоні - ОВА

Сибіга обговорив з президентом Азербайджану ключові теми українсько-азербайджанських відносин

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

До чотирьох зросла кількість жертв на Київщині, 16 постраждали - ДСНС

Три дитини загинули на Житомирщині через ворожу атаку, ще 12 людей постраждали

Сильні пожежі і пошкоджений будинок внаслідок обстрілу Чернігова та області

Наймасованіший удар з часів Другої світової війни - Семеніхін про атаку РФ на Конотоп

На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА