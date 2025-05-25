У КМВА застерегли громадян від необачного поводження з уламками збитих БпЛА

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко закликав киян не підходити до уламків збитих ворожих дронів, оскільки вони можуть продовжувати нести небезпеку.

"Наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтесь їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - написав він в телеграмі.

Ткаченко повідомив також про наслідки ворожої атаки в трьох районах Києва. Зокрема, станом на 8:00 в Голосіївському районі уламки збитого БпЛА пошкодили два житлові будинки, в одному відбулась часткова руйнація. Чотири особи отримали легкі травми. У Дніпровському районі уламки збитого дрона пошкодили житлове приміщення, поранили цивільного. У Шевченківському районі в двох локаціях зафіксовані пошкодження внаслідок російської атаки. Без потерпілих, на місцях працюють екстрені служби.

"Всього від атаки постраждали 11 жителів Києва, трьох ушпиталили. Друга поспіль ніч під ворожими обстрілами, під дронами в ракетами. Ворог продовжує систематично тероризувати наші міста і нашу столицю", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1194