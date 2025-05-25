На Дніпропетровщині внаслідок масованої нічної атаки пошкоджено підприємства, будинки та АЗС – Лисак

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

У ніч проти неділі війська РФ здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, дрони-камікадзе, авіаційні бомби та артилерію, постраждали кілька районів, пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктуру, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За словами очільника області, внаслідок нічного обстрілу Павлограда ворожі "шахеди" та ракети влучили у промислове підприємство. В результаті удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

"Поцілив безпілотником ворог і по Дніпру. Зайнялася триповерхова будівля. Вогонь оперативно загасили", - написав він в телеграмі.

Окупанти застосовували дрони та керовані авіаційні бомби (КАБи) по Межівській, Новопавлівській і Васильківській громадах Синельниківського району. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, автозаправну станцію та ще одне підприємство.

По Нікопольщині ворог бив FPV-дронами, артилерією та боєприпасами, скинутими з безпілотників. Постраждали місто Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Руйнувань зазнали одна багатоповерхівка і чотири приватні будинки. В одному з них виникла пожежа.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/21692