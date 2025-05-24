Інтерфакс-Україна
Події
22:09 24.05.2025

Європа хоче купити у США зброю для України у разі відмови Трампа - ЗМІ

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Європейські країни розглядають можливість закупівлі американської зброї на випадок, якщо президент США Дональд Трамп відмовиться безпосередньо допомагати Україні, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що у Європи немає ні запасів зброї, ні можливостей виробляти її у достатньо великих обсягах, оскільки стає зрозуміло, що США більше не постачатимуть. Білий дім також відхилив заклики Європи продовжувати наполягати на тому, щоб Володимир Путін погодився на негайне припинення вогню шляхом посилення санкцій.

Натомість Кремль, судячи з усього, затягує мирні переговори, обіцяні Трампу, готуючись до літнього наступу, про що розповіли люди, знайомі з цим питанням.

У зв'язку з цим, пропозиція, яка все більше набирає довіри, полягає в тому, щоб закупити більше американських систем, а потім відправити цю зброю в Україну. Ідея полягає в тому, що якщо Трамп відмовиться постачати американське озброєння Україні, то це зробить Європа.

Це допомогло б Україні стримати просування Росії і могло б чинити новий тиск на Путіна, щоб він серйозно поставився до припинення вогню.

Такий поворот подій змусить Трампа вибирати між двома бажаннями: уникнути антагонізму з Путіним і бажанням принести більше грошей для США за рахунок дорогих товарів військового призначення.

Джерела додали, що очікують, що США продовжать ділитися розвідданими з Україною, щоб допомогти у визначенні цілей. Раніше короткочасна пауза створила оперативні проблеми для Києва, а також викликала більш широкі побоювання серед союзників США, що вони можуть зіткнутися з аналогічним зверненням у майбутньому.

Bloomberg також додало, що за словами експертів, постачання зброї в Україну, схвалене експрезидентом США Джозефом Байденом, може закінчитися цього літа. Європі зі свого боку буде важко виробляти достатньо зброї, щоб заповнити цю прогалину, а Путін спробує скористатися цією динамікою.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-24/buy-american-how-europe-must-stock-up-on-weapons-for-ukraine

Теги: #зброя #європа #сша

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