Інтерфакс-Україна
Події
15:28 24.05.2025

УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ

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УЧХ допомагав ліквідувати наслідки нічної російської повітряної атаки на Київ
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали допомогу постраждалим через масовану комбіновану російську атаку балістичних ракет та БпЛА на Київ у ніч на 24 травня.

"Протягом ночі та ранку волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста виїжджали на дві локації: у Солом'янський та Оболонський райони Києва. На обох локаціях волонтери провели поквартирний обхід будинків і допомагали рятувальникам ДСНС евакуювати людей із пошкоджених будинків", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у суботу.

Волонтери також надали першу домедичну допомогу 2 постраждалим, 1 людина отримала психологічну допомогу.

За даними Національної поліції України, відомо про 15 постраждалих. Ліквідація наслідків атаки відбувалася у Соломʼянському, Оболонському, Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах столиці.

 

Теги: #київ #тчху #учх

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