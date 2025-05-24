Інтерфакс-Україна
Події
13:55 24.05.2025

В Києві були госпіталізовані 3 з 14 постраждалих вночі, одного вже виписали – мер

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Троє постраждалих внаслідок російської атаки в ніч на суботу були госпіталізовані в столиці, в стаціонарі зараз залишаються двоє з них, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Загалом постраждали 14 мешканців Києва в Дніпровському, Святошинському та Оболонському районах. 11-ти з них медики надали допомогу на місці", - написав Кличко в Телеграм.

Раніше відділ комунікації поліції Києва повідомив, що внаслідок російської атаки на столицю в ніч на суботу постраждали 15 жителів Києва.

"У Соломʼянському районі уламки БПлА влучили у квартиру на пʼятому поверсі й відбулось займання. Постраждало семеро осіб, від 35 до 63 років, у них різні травми. У Дніпровському районі постраждало подружжя, чоловік та жінка 40 та 41 років, яким у квартиру на пʼятому поверсі залетів уламок. В Оболонському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 4 поверхи 9-поверхового житлового будинку. Наразі по допомогу звернулися пʼятеро постраждалих. Також поранення отримала одна людина в Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.

БПлА та балістикою пошкоджені житлові будинки у Дніпровському, Соломʼянському та Оболонському районах Києва, а також торгівельно-розважальний центр, навчальний заклад, вісім автомобілів та приміщення котельні.

Теги: #київ #постраждалі #обстріл #кличко

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