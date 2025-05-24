Інтерфакс-Україна
Події
11:56 24.05.2025

У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

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У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

Хімічне підприємство "Азот" в Тульській області РФ зазнало удару, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко у суботу вранці.

"Деякі з хімічних речовин, що виробляються на "Азоті", можуть використовуватися у військових цілях: аміачна селітра - використовується як компонент для виробництва вибухових речовин; метанол - може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального; аргон - інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості", - написав Коваленко в Телеграм.

Теги: #тульська_область #цпд #хімпідприємство

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