У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

Хімічне підприємство "Азот" в Тульській області РФ зазнало удару, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України Андрій Коваленко у суботу вранці.

"Деякі з хімічних речовин, що виробляються на "Азоті", можуть використовуватися у військових цілях: аміачна селітра - використовується як компонент для виробництва вибухових речовин; метанол - може служити сировиною для виробництва пального, включаючи компоненти для ракетного пального; аргон - інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості", - написав Коваленко в Телеграм.