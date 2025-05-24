Інтерфакс-Україна
Події
11:38 24.05.2025

Американський блогер Карлсон випустив інтерв’ю із підсанкційним Новинським

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Американський консервативний блогер Такер Карлсон в ніч на суботу за Києвом випустив подкаст із підсанкційним ексдепутатом та лідером фракції "Опозиційний блок" у Верховній Раді VIII скликання Вадимом Новинським, якого на початку цього року було сповіщено про підозру в державній зраді та порушенні рівноправності громадян.

В ефірі Новинський заявив про утиски Української православної церкви (Московського патріархату), назвавши її, зокрема, "конфесією", і стверджує, що її архієпископи, які підозрюються у посібництві російським окупантам та передачі їм інформації про пересування українських військ, перебувають під домашнім арештом начебто за "фальшивими звинуваченнями".

Також Новинський в подкасті заявив, що в Україні "процвітає сатанізм", при цьому політик пояснює це тим, що "в основі сучасної політики лежить розпалювання ненависті".

Новинський, 1963 р.н., є українським бізнесменом, власником фінансово-промислової групи "Смарт-холдинг", який народився на території нинішньої РФ і отримав українське громадянство у 2012 році, після чого одразу став українським політиком від проросійських політсил, а також активістом проросійського крила УПЦ (МП), за що був висвячений на диякона. На початку 2022 року, перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, виїхав за кордон, пізніше склавши повноваження народного депутата України і передавши активи "Смарт-Холдингу" до трасту.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про персональні санкції проти Вадима Новинського 1 грудня 2022 року, пізніше їх було розширено. За матеріалами СБУ у 2023 році було заарештовано майно Новинського на суму понад 3,5 млрд грн.

У січні 2024 року він заочно був сповіщений про підозру через поширення проросійських наративів через релігійні громади Російської православної церкви (РПЦ) в різних країнах Європи, за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, вчинені організованою групою осіб) Кримінального кодексу України. В СБУ повідомили про задокументовані нові факти підривної діяльності екснардепа, який переховується за кордоном і публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Теги: #новинський #подкаст #карлсон

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