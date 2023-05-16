Економіка

15:37 16.05.2023

Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

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Суд заарештував частки підсанкційного олігарха Новинського в низці компаній в Україні

Шевченківський районний суд м. Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов'язаних з активами проросійського олігарха Вадима Новинського, що контролюються через "Смарт Холдинг" або через афілійовані офшорні фірми.

Відповідну постанову, копію якої має в своєму розпорядженні агентство "Інтерфакс-Україна", у рамках кримінальної справи №761/15294/23 суд ухвалив 4 травня поточного року, постанова набула законної сили 10 травня, документ оприлюднено 11 травня.

Постанову про арешт майна Новинського ухвалено за клопотанням начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за дотриманням законів органами безпеки Офісу генерального прокурора за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

При цьому суд встановив, що прокурор звернувся до судового слідчого з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі є Новинський або афілійовані з ним особи, для збереження речових доказів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2023 років цей громадянин України, щодо якого в грудні минулого року указом президента застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які провадять професійну діяльність, пов'язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, вчинив дії, спрямовані на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав, які належать Новинському, а саме - корпоративного бенефіціара.

При цьому в постанові наводиться перелік компаній, серед яких, зокрема, ПрАТ "Укргазвидобування", ТОВ "Смарт-Холдинг", ТОВ "Аркона Газ-Енергія", ТОВ "Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед", МК "Запоріжсталь", МК "Каметсталь", Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК, а також низка вуглевидобувних підприємств у "Покровській вугільній групі". Крім того, заарештовано частку в ТОВ "Метінвест Холдинг" (23,76% частка) та її підприємствах.

"Таким чином, здійснив передання громадянам іноземної держави, зокрема особам, які мають безпосередній зв'язок із державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передання матеріальних ресурсів або інших активів представникам держави-агресора", - констатується в постанові суду.

Зазначається також, що після застосування персональних санкцій цей громадянин для уникнення застосованих обмежень і можливого блокування джерел фінансування осіб, пов'язаних із російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора, залучивши громадян Кіпру, які провадять свою діяльність на території Російської Федерації, заснував кіпрський міжнародний траст, у довірчу власність якого передав активи групи своїх компаній.

До махінацій причетні посадові особи в Україні, зокрема нотаріуси, які узаконили ці угоди. Своєю чергою, Міністерство юстиції України своїми наказами від 10 квітня і 2 травня 2023 року скасувало протиправні дії державних реєстраторів і приватних нотаріусів щодо видалення відомостей із держреєстру стосовно кінцевого бенефіціарного власника компаній. При цьому в реєстрі відновлено інформацію про фактичного кінцевого бенефіціара.

Суд задовольнив клопотання і наклав арешт на корпоративні права Новинського в 72 компаніях і підприємствах.

"Постанова підлягає негайному виконанню", - констатується в судовому документі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський указом №820 від 1 грудня 2022 року ввів у дію рішення РНБО "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів", згідно з яким санкції було застосовано і щодо Новинського.

Санкційний пакет передбачає 12 типів накладених обмежень, зокрема, повне блокування активів, заборону на здійснення торговельних операцій, позбавлення всіх державних нагород і відзнак, заборону на виведення капіталу за межі України.

Теги: #смарт_холдинг #арешт #активи #новинський

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