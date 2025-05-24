Інтерфакс-Україна
Події
10:04 24.05.2025

Посол ЄС про нічну атаку РФ на Київ: якщо хтось сумнівається, що РФ хоче продовження війни, читайте новини

1 хв читати

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внаслідок російської атаки в ніч на суботу були пошкоджені будинки, де проживають її колеги.

"Ще одна жахлива ракетна атака та атака безпілотників на Україну. Головна ціль – Київ. Багато житлових будинків горять, зазнали значних пошкоджень. 15 людей поранено. Постраждали райони, де живуть мої колеги", - написала Матернова в Х в суботу зранку.

"Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни – читайте новини", - додала вона.

Теги: #матернова #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні за закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні за закликав посилити санкції проти РФ

10:25 24.05.2025
У Донецькій області за добу 4 загиблих мирних жителів, 8 поранені – обладміністрація

У Донецькій області за добу 4 загиблих мирних жителів, 8 поранені – обладміністрація

07:23 24.05.2025
Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

14:38 23.05.2025
В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

12:22 23.05.2025
Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

Троє цивільних загинули, четверо дістали поранень минулої доби в Донецькій області

11:38 23.05.2025
Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

Кількість загиблих через обстріли Херсонщини зросла до трьох осіб

21:35 22.05.2025
Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

09:37 22.05.2025
На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

На півдні України минулої доби зафіксовано 330 ворожих обстрілів, майже 700 ударів дронами-камікадзе та 380 скидів з БпЛА

08:49 22.05.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

07:31 22.05.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

ОСТАННЄ

Жителька села в Куп'янському районі загинула, 2 постраждали внаслідок нічної авіаатаки РФ – Офіс генпрокурора

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 3, поранених лишається 6

Келлог назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом зустрічі в Стамбулі та відзначив заслугу Умєрова

Сили оборони збили вночі 6 з 14 ракет і знешкодили 245 ворожих дронів з 250 - Повітряні сили

У Києві 15 постраждалих внаслідок нічної атаки РФ – поліція

США та Іран наближаються до нової ядерної угоди після п’ятого раунду переговорів

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 202 бойових зіткнення - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1130 осіб та 232 од. автотехніки - Генштаб

Японія має намір досягти тарифної угоди зі США до саміту G7 у червні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА