Посол ЄС про нічну атаку РФ на Київ: якщо хтось сумнівається, що РФ хоче продовження війни, читайте новини

Посол Європейського Союзу (ЄС) в Україні Катаріна Матернова повідомила, що внаслідок російської атаки в ніч на суботу були пошкоджені будинки, де проживають її колеги.

"Ще одна жахлива ракетна атака та атака безпілотників на Україну. Головна ціль – Київ. Багато житлових будинків горять, зазнали значних пошкоджень. 15 людей поранено. Постраждали райони, де живуть мої колеги", - написала Матернова в Х в суботу зранку.

"Якщо хтось досі сумнівається, що Росія хоче продовження війни – читайте новини", - додала вона.