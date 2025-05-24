Келлог назвав обмін полоненими найпозитивнішим результатом зустрічі в Стамбулі та відзначив заслугу Умєрова

Обмін військовополоненими між Україною та РФ став найбільш позитивним результатом перемовин у Стамбулі на минулому тижні, відзначив спеціальний посланник США в Україні Кіт Келлог.

"Найпозитивніший результат минулотижневих технічних переговорів між Україною та Росією у Стамбулі: по 1000 солдатів з кожної сторони готові до репатріації, понад 400 вже повернулися. Заслуга міністра оборони України Рустема Умєрова у сприянні цьому", - написав Келлог в Х у суботу.

Він також наголосов на необхідності припинення вогню, і що "вбивства мають припинитися".

Як повідомлялося, 16 травня міністр оборони України та голова української делегації в Стамбулі Рустем Умєров за результатами зустрічі з представниками РФ повідомив, що на переговорах сторони домовилися стосовно проведення обміну військовополоненими у форматі "1000 на 1000". 19 травня Умєров повідомив, що було узгоджено покроковий план реалізації домовленості щодо обміну полонених у форматі "1000 на 1000" - з урахуванням безпекових, гуманітарних та логістичних аспектів.

У п'ятницю в Україну з полону РФ вдалося повернутися 390 українців, у суботу та неділю очікується продовження обміну.