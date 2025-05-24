Двоє постраждалих унаслідок падіння уламків безпілотника у місті Березань Київської області

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Вночі у місті Березань Київської області внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата сталося загоряння в приватному будинку, в результаті якого постраждали двоє людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Сьогодні вночі рятувальники ліквідували пожежу в приватному домоволодінні, яка виникла через падіння уламків безпілотника.

"На місці виявлено двох постраждалих, яким надано медичну допомогу", — йдеться у повідомленні ДСНС в Фейсбук.