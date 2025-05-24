Інтерфакс-Україна
Події
07:23 24.05.2025

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

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Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - ОВА

Російські війська за добу здійснили 403 удари по 12 населених пунктах Запорізької області, постраждали дві людини, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Двоє мешканців Пологівського району постраждали під час ворожої атаки. Загалом упродовж доби окупанти завдали 403 удари по 12 населених пунктах Запорізької області", - написав він в Телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 4 авіаційні удари по Щербаках, Малинівці та Малій Токмачці, а 243 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Новопавлівку.

Також 5 обстрілів із РСЗВ накрили Лобкове та Новодарівку, а 151 артилерійський удар завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Рівнопілля.

Надійшло й 11 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та підприємства.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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