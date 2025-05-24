В Україні розробили новий багатоцільовий ударний БПЛА "Батяр"

Українська компанія DeepStrikeTech розробила багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Батяр", який здатен долати відстань понад 800 км та виконує низку бойових завдань, зокрема як дрон-камікадзе, бомбардувальник або фальшива ціль, повідомили представники компанії для Мілітарного.

"Ми можемо використовувати той самий літак як фальшціль, бомбардувальник, або як фронтовий дрон-камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо, та яке програмне забезпечення використовуємо", — пояснив представник DeepStrikeTech Віктор.

Маса безпілотника становить 60 кг, бойова частина — 18 кг. Запуск дрона можливий із катапульти або автомобіля без спеціального обладнання. За словами розробників, аеродинамічна форма "Батаря" розроблена за західною документацією та має високу стабільність у складних маневрах.

Безпілотник оснащений сучасним навігаційним комплексом із CRPA-антеною та оптичною системою, що дозволяє зберігати курс навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. У разі неможливості оптичної навігації використовується інерціальна система з супутниковою корекцією.

Вартість "Батаря" становить близько 25 тис. доларів, що у чотири рази дешевше за аналогічні моделі.

Крім ударного дрона, компанія розробила фальшціль в тому ж фюзеляжі, вартістю 3,5 тис. доларів, призначену для прориву систем ППО.

Також є фронтовий варіант дрона з дальністю до 100 км та бойовим навантаженням 26-30 кг, який може керуватися оператором у ручному режимі.

Джерела: https://militarnyi.com/uk/news/v-ukrayini-rozrobyly-shahedopodibnyj-dron-batyar/

https://x.com/mil_in_ua/status/1925845897444798621

https://militarnyi.com/uk/articles/udarnyj-dron-batyar-ukrayinskyj-ale-ne-shahed/