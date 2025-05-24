Інтерфакс-Україна
Події
06:30 24.05.2025

В Україні розробили новий багатоцільовий ударний БПЛА "Батяр"

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Українська компанія DeepStrikeTech розробила багатоцільовий ударний безпілотний літальний апарат (БПЛА) "Батяр", який здатен долати відстань понад 800 км та виконує низку бойових завдань, зокрема як дрон-камікадзе, бомбардувальник або фальшива ціль, повідомили представники компанії для Мілітарного.

"Ми можемо використовувати той самий літак як фальшціль, бомбардувальник, або як фронтовий дрон-камікадзе. Все залежить від того, яке навантаження ми на нього ставимо, та яке програмне забезпечення використовуємо", — пояснив представник DeepStrikeTech Віктор.

Маса безпілотника становить 60 кг, бойова частина — 18 кг. Запуск дрона можливий із катапульти або автомобіля без спеціального обладнання. За словами розробників, аеродинамічна форма "Батаря" розроблена за західною документацією та має високу стабільність у складних маневрах.

Безпілотник оснащений сучасним навігаційним комплексом із CRPA-антеною та оптичною системою, що дозволяє зберігати курс навіть у складних умовах радіоелектронної боротьби. У разі неможливості оптичної навігації використовується інерціальна система з супутниковою корекцією.

Вартість "Батаря" становить близько 25 тис. доларів, що у чотири рази дешевше за аналогічні моделі.

Крім ударного дрона, компанія розробила фальшціль в тому ж фюзеляжі, вартістю 3,5 тис. доларів, призначену для прориву систем ППО.

Також є фронтовий варіант дрона з дальністю до 100 км та бойовим навантаженням 26-30 кг, який може керуватися оператором у ручному режимі.

Джерела: https://militarnyi.com/uk/news/v-ukrayini-rozrobyly-shahedopodibnyj-dron-batyar/

https://x.com/mil_in_ua/status/1925845897444798621

https://militarnyi.com/uk/articles/udarnyj-dron-batyar-ukrayinskyj-ale-ne-shahed/

Теги: #батяр #виготовлення #бпла

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