Інтерфакс-Україна
Події
00:56 24.05.2025

У Донецькій області внаслідок обстрілів загинули троє цивільних, ще п’ятеро поранені – прокуратура

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У результаті обстрілів з боку російських збройних формувань 23 травня в Донецькій області загинули троє цивільних осіб, ще п’ятеро дістали поранення, повідомила Донецька обласна прокуратура.

"23 травня 2025 року окупанти обстріляли приватний сектор Покровська. Дістав осколкові поранення 59-річний містянин, котрий перебував у домоволодінні. Тип озброєння встановлюється", – йдеться в повідомленні прокуратури.

Також повідомляється, що російські військові атакували Іллінівську громаду. Поблизу селища Довга Балка було зафіксовано удар FPV-дроном по трактору – водій загинув під час виконання польових робіт. Пізніше армія РФ завдала удару з РСЗВ "Смерч" по селу Степанівка – 65-річна жінка отримала мінно-вибухову травму, рвану рану та садна.

У Костянтинівці внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинув 51-річний чоловік. Ще одна цивільна особа постраждала – її доставлено до лікарні з мінно-вибуховою травмою та осколковими пораненнями.

Увечері ЗС РФ скинули авіабомбу "ФАБ-250" із модулем УМПК на Родинське. Загинув 85-річний чоловік, ще дві жінки отримали поранення: у них діагностовано мінно-вибухову травму, закритий перелом та осколкові ураження.

Загалом внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 17 приватних домоволодінь, 18 багатоповерхових будинків, 30 гаражних приміщень та трактор.

"За процесуального керівництва Покровської та Костянтинівської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – зазначили у прокуратурі.

Джерело: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura/3976

Теги: #наслідки #донецька #обстріл

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