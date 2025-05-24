Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

Понад 20 ворожих безпілотників прямують на столицю України з трьох напрямків, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі в ніч суботи.

"Будьте уважні! Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків. Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони", – зазначив Кличко.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4664