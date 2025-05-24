Інтерфакс-Україна
Події
00:19 24.05.2025

Київ перебуває під загрозою атаки понад 20 ворожих БпЛА – Кличко

1 хв читати

Понад 20 ворожих безпілотників прямують на столицю України з трьох напрямків, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Телеграм-каналі в ніч суботи.

"Будьте уважні! Понад 20 ворожих БпЛА прямують на Київ з трьох різних напрямків. Броварський, Вишгородський, Бориспільський райони", – зазначив Кличко.

Він закликав мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4664

Теги: #київ #атака #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:41 23.05.2025
У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА пошкоджено чотири авто та вікна будівлі – КМВА

У Голосіївському районі Києва через падіння уламків БпЛА пошкоджено чотири авто та вікна будівлі – КМВА

22:12 23.05.2025
У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

У Києві чути вибухи, працює ППО - КМВА

14:38 23.05.2025
В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

В Херсоні в результаті удару БПЛА загинув чоловік – ОВА

13:44 23.05.2025
Пам’ятний знак "Морська піхота" урочисто відкрили на Алеї захисників України

Пам’ятний знак "Морська піхота" урочисто відкрили на Алеї захисників України

11:19 23.05.2025
Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

Поліція встановлює особу жінки, яка стріляла в Дніпровському районі Києва

19:26 22.05.2025
У Києві відкриється магазин Goodwine Care у новому форматі

У Києві відкриється магазин Goodwine Care у новому форматі

10:32 22.05.2025
БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

08:30 22.05.2025
Уламки ворожого БпЛА впали на території школи одного з районів у Києві

Уламки ворожого БпЛА впали на території школи одного з районів у Києві

01:34 22.05.2025
Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків під атакою ворожих БпЛА - мер

19:34 21.05.2025
Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

Напередодні Дня Києва вчинена спроба блокування Музея на Поштовій площі

ВАЖЛИВЕ

РФ вже тиждень формулює свій "меморандум" у відповідь на потребу припинити вогонь, потрібні санкції - Зеленський

Умєров: в межах стамбульських домовленостей очікуємо нових обмінів, які триватимуть кілька днів

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

ОСТАННЄ

Єрмак обговорив із радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії обмін полоненими та кроки до миру

Сибіга відкрив прем’єру фільму Культурних сил "In Thanks We Trust" про музичний тур на знак вдячності США

Харківський шпиталь зібрав кошти на новий КТ, на його закупівлю та установку знадобиться ще 2,5-3 місяці

З початку доби Сили оборони відбили 150 ворожих атак - Генштаб

На Покровському напрямку було знешкоджено 403 окупанти - Генштаб

У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

Російські війська обстріляли Харківщину: загинула жінка, є постраждалі - Нацполіція

У КИЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПРАЦЮЄ ППО - КМВА

Кількість постраждалих у Чугуєві зросла до чотирьох осіб

Комітет Ради здоров’я нації підтримав законопроект про відновлення обов’язкової військової підготовки для студентів-медиків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА