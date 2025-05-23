У Броварському районі Київщини внаслідок атаки БпЛА поранено двох людей, пошкоджено будинок і авто – ОВА

У Броварському районі Київської області внаслідок ворожої атаки безпілотника поранення дістали двоє цивільних – 54-річний чоловік та 50-річна жінка, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА у Броварському районі поранено чоловіка 54 років та жінку 50 років. У них обох осколкові поранення стегна", – зазначив він у Telegram-каналі.

Постраждалих госпіталізовано до місцевої лікарні, їм надається необхідна медична допомога.

У результаті удару також пошкоджено приватний будинок та автомобіль.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/5487