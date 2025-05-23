Інтерфакс-Україна
Події
22:30 23.05.2025

Російські війська обстріляли Харківщину: загинула жінка, є постраждалі - Нацполіція

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В п’ятницю російські війська завдали ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області, внаслідок чого загинула 33-річна мирна мешканка, ще двоє цивільних — чоловік і жінка — зазнали поранень, повідомляє Національна поліція України.

"Пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі, складські приміщення з подальшим загоранням даху та СТО", — йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі Нацполіції.

У той же день противник атакував село Старий Салтів із застосуванням безпілотного літального апарата. Внаслідок удару поранення отримали двоє чоловіків, 1977 та 1980 років народження.

"Правоохоронці оперативно виїхали на місця прильотів, задокументували наслідки обстрілів та вилучили речові докази", — зазначили в Національній поліції.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/40985

Теги: #наслідки #харківщина #обстріл

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