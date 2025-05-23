Інтерфакс-Україна
Події
20:17 23.05.2025

Портнов напередодні вбивства відвідував Україну

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Колишній український політик, юрист Андрій Портнов напередодні власного вбивства відвідував Україну та мав зустрічі з високопосадовцями, повідомляє у п'ятницю "Українська правда" з посиланнями на власні джерела в правоохоронних оргнанах.

"Троє співрозмовників УП – в найближчому оточенні та правоохоронних органах повідомили, що Андрій Портнов перебував в Україні 17-18 травня. За даними джерел, Портнов, зокрема, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні на сайті видання.

Яке повідомлялось, вбивство Портнова сталося у пригороді Мадріду, Посуело-де-Аларкон, о 10:15 за київським часом у середу, 21 травня, коли жертву зненацька підстерегли нападники. Портнов був застрелений в спину, не маючи можливості відреагувати, коли збирався сісти в свій автомобіль "Мерседес", припаркований на тротуарі. Національна поліція Іспанії оголосила розшук трьох осіб, причетних до вбивства Андрія Портнова.

Суддя, який розслідує смерть Портнова, постановив зберігати таємницю слідства.

 

Теги: #портнов #слідство #іспанія

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