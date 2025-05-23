Інтерфакс-Україна
Події
17:02 23.05.2025

Польські ВПС перехопили російський Су-24, які виконував "небезпечні маневри" – ЗМІ

1 хв читати

Військово-повітряні сили Польщі у четвер ввечері перехопили російській літак Су-24, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на міністра оборони країни.

"Російський літак СУ-24 здійснював небезпечні маневри в четвер увечері і був перехоплений польськими ВПС", - заявив у п'ятницю міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, не надавши подальших подробиць.

Він додав, що наказ про перехоплення літака було віддано Об'єднаним оперативним командуванням союзних сил НАТО в Європі, а польські винищувачі виявили літак, перехопили його і "ефективно стримали".

Теги: #польща #су_24

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 23.05.2025
SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

SkyUp Airlines запустила рейси з двох аеропортів Польщі

18:31 22.05.2025
Польща зведе електронне загородження по річці Буг на польсько-білоруському кордоні

Польща зведе електронне загородження по річці Буг на польсько-білоруському кордоні

17:01 22.05.2025
У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

У Польщі судитимуть чоловіка, який пропонував спецслужбам РФ співпрацю у замаху на життя президента України

16:53 21.05.2025
Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

Польща вироблятиме електроніку для ЗРК Patriot - Міноборони

09:54 21.05.2025
Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

Туск: Ми не відправимо польські війська в Україну

22:52 20.05.2025
З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

З 5 червня ЄС скасовує "торговий безвіз" з Україною — Туск

21:15 19.05.2025
Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

Сікорський та Ван І обговорили закінчення війни в Україні

17:23 19.05.2025
Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

Результат виборів президента Польщі можуть визначити виборці, які підтримали у 1-му турі праворадикальних кандидатів - Климпуш-Цинцадзе

15:41 19.05.2025
"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

"Нова пошта" на базі фулфілменту запустила митний склад в Польщі

15:02 19.05.2025
В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

В Польщі затримали громадянку України, яка займалась перевезенням нелегальних мігрантів

ВАЖЛИВЕ

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Мерц закликав Китай підтримати західний план мирного врегулювання в Україні

ОСТАННЄ

Представники ділових кіл Данії відвідали Україну для вивчення бізнес-можливостей – посольство

Омбудсмен повідомив ООН та МКЧХ про розстріл окупантами полонених на покровському напрямку

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

Президент TERWIN Руслан Шостак увійшов до Ради директорів Спілки українських підприємців

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Окупанти вдарили по Чугуєву, загинула жінка – ОВА

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Повітряні сили уразили командний пункт 3-го армійського корпусу ворога в Бахмуті – Генштаб

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами ще двох військовополонених на Покровському напрямку - прокуратура

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА