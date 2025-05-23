Польські ВПС перехопили російський Су-24, які виконував "небезпечні маневри" – ЗМІ

Військово-повітряні сили Польщі у четвер ввечері перехопили російській літак Су-24, повідомляє агентство Reuters з посиланнями на міністра оборони країни.

"Російський літак СУ-24 здійснював небезпечні маневри в четвер увечері і був перехоплений польськими ВПС", - заявив у п'ятницю міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, не надавши подальших подробиць.

Він додав, що наказ про перехоплення літака було віддано Об'єднаним оперативним командуванням союзних сил НАТО в Європі, а польські винищувачі виявили літак, перехопили його і "ефективно стримали".