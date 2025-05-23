Інтерфакс-Україна
Події
16:32 23.05.2025

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

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Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба
Фото: https://t.me/OleksiiKuleba

Росія вдарила двома балістичними ракетами по Одеському порту, загинула один працівник порту, а ще восьмеро отримали поранення, четверо з них у важкому стані, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Внаслідок атаки пошкоджено машинне відділення, вибито вікна й двері в адміністративних будівлях, знищено транспортні засоби й техніку… Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура", – написав він у телеграм.

Кулеба нагадав, що загалом за час війни РФ пошкодила та знищило майже 400 обʼєктів портової інфраструктури, понад 30 суден, постраждало 106 цивільних осіб.

"Маємо посилювати захист нашої портової інфраструктури. І продовжувати роботу над гарантуванням свободи та безпеки судноплавства. Зброя і дипломатія — наші інструменти на шляху до миру й справедливості", – підкреслив віцепрем’єр.

Теги: #балістика #одеса #порт

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