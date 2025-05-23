Інтерфакс-Україна
Події
15:50 23.05.2025

Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

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Точицький виступив на відкритті виставки про Мазепу у Лаврі попри заяви Мінкультури про порушення в її організації

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький на відкритті виставка "Мазепа. Стратегія європейської України" у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" заявив, що локація для виставки обрана недаремно.

"Велика честь відкривати цю виставку, яка шанує Івана Мазепу. Локація обрана недаремно, обрана правильними людьми: істориками, музейниками", - сказав Точицький у вітальному слові.

Також він подякував, колективам заповідника і музеїв, які організували виставку.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв у своєму виступі згадав ситуацію довкола заповідника: "життя не стоїть на місці, різні бувають зміни в різних колективах", але зазначив, що головне, щоб при зміні колективів не змінювався головний здобуток Лаври - залишатися українською святинею.

"Бачив, що всіляка промосковська наволоч святкувала (через кадровий скандал - ІФ-У). Хочу сказати, що завчасно святкувала, та й узагалі дарма святкувала", - додав він.

Виставки "Мазепа. Стратегія європейської України", присвячена постаті гетьмана Івана Мазепи та його боротьбі за європейський вибір української державності. На експозиції представлені унікальні історичні документи, твори мистецтва, коштовності, зброя, предмети розкоші та вбрання козацької старшини, стародруки та інші предмети, що розкривають Україну епохи Мазепи, її базові цінності європейської держави.

Як повідомлялося, раніше у Міністерстві культури і стратегічних комунікацій заявили, що їм не відомо, яким чином відбувалася організація виставки "Мазепа. Стратегія європейської України" і як при цьому використовувалося охоронюване майно. Зокрема, в Департаменті захисту та збереження культурної спадщини Мінкультури заявили, що приміщення Келії соборних старців, де проходить виставка, перефарбовані в червоний колір, що є забороненим.

Теги: #виставка #києво_печерська_лавра #точицький

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