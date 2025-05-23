Головна причина звільнення Остапенка - слабка позиція по повʼязаних з РФ релігійних організаціях, все інше технічне - Точицький

Фото: David Tesinsky

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявляє, що головна причина звільнення гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка повʼязана зі слабкою позиція у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ, а причини озвучені комісією є технічними.

"Всі причини уже є в повідомленні міністерства, головну я сказав (слабка позиція у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ - ІФ-У)", - сказав Точицький Журналістам в пʼятницю в Києві.

На запитання, чому причини звільнення озвучені співробітниками міністерства і ним відрізняються, Точицький заявив, що його причина "основна, а там є технічні, які зробила комісія".

Як повідомлялося, 22 травня стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенко. Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Зокрема, називалися такі порушення як незаконна кав’ярня в Будинку намісника Лаври, а також здійснення оздоблювальних і ремонтних робіт без погодження з міністерством. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Пізніше Мінкультури повідомило, що т.в.о гендиректора заповідника "Києво-Печерська лавра" призначили заступницю гендиректора з питань забезпечення платних послуг Світлану Котляревську.

В свою чергу, Остапенко заявив, що оскаржить у суді рішення міністра культури про його звільнення.