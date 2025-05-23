Прем'єр Хорватії підтвердив участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати. Запросив взяти участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа. Андрей підтвердив свою участь", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п'ятницю.

Окрім того, президент поінформував співрозмовника про дипломатичну роботу України та про підготовку до продовження переговорів із російською стороною.

"Якщо Росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь", - наголосив глава Української держави.

Він подякував Хорватії за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, оборонну допомогу та сприяння шляху до ЄС.