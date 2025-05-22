Глава МВФ обговорила з міністром фінансів України реформи для підтримки мобілізації доходів

Економічну стійкість України перед обличчям несприятливих обстави та важливість гнучкості політики обговорила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва та міністр фінансів Сергій Марченко на полях зустрічі міністрів фінансів та голів центробанків країн-членів G7 у канадському м.Банфа в четвер.

Як повідомила Георгієва у соцмережі X, також йшла мова про основні реформи, що підтримують мобілізацію внутрішніх доходів та управління.

Як повідомлялося, місія МВФ перебуває з робочим візитом в Україні з 19 по 23 травня з метою 8-го перегляду програми розширеного фінансування EFF та оцінки виконання Україною зобов’язань у межах програми.

Питання мобілізації внутрішніх доходів є серед центральних останні кілька переглядів програми, яка була відкрита у березні 2023 року та завершується у березні 2027 року. МВФ у оновлену під час 7-го перегляду програму EFF заклав прогноз зниження дефіциту державного бюджету України з 19,6% ВВП цього року до 10,1% ВВП наступного. В той же час, на думку ряду експертів, здійснення скорочення дефіциту майже вдвічі вимагатиме приблизно такого ж зменшення військових видатків, що наразі є неможливим навіть за умов припинення активних воєнних дій.

Марченко на зустрічі у міністрів фінансів та голів центробанків країн-членів G7 закликав до системного та довгострокового рішення, яким могло би стати фінансування української армії з боку партнерів у рамках її інтеграції в європейську систему безпеки вже з 2026 року.

Джерело: https://x.com/KGeorgieva/status/1925612748203073701