Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що нові агресивні заяви Володимира Путіна "явно відкидають мирні зусилля" і показують, що російський диктатор був і залишається єдиною причиною продовження вбивств.

"Я нагадую світові, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунали на тлі активних зусиль, спрямованих на досягнення повного, тривалого припинення вогню, припинення вбивств і просування миру. Ці нові агресивні заяви явно відкидають мирні зусилля і показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Очільник МЗС підкреслив, що на Путіна "потрібно чинити більший тиск, щоб покласти край цій війні".

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" також зазначив, що слова Путіна про рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною наочно доводять, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, і на Кремль потрібно посилювати тиск.

За повідомленнями росЗМІ, Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

За його словами, військові країни-агресора зараз це завдання зараз вирішують". Путін не надав інших деталей цього рішення.