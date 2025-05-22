Сибіга обговорив з новопризначеною очільницею МЗС Канади Ананд шляхи досягнення справедливого і всеосяжного миру для України

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд, обговорив дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України.

"Я був радий мати перші телефонні переговори з Анітою Ананд, новопризначеною міністеркою закордонних справ Канади і давнім другом України. Вдячний за підтвердження непохитної підтримки та солідарності Канади з українським народом. Ми зосередилися на дипломатичних зусиллях, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Я підтвердив, що повне і тривале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається необхідним для того, щоб мирні зусилля мали шанс на успіх", - повідомив Сибіга, якого цітує МЗС у телеграм-каналі.

Співрозмовники обговорили також "необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії, яка продовжує відкидати припинення вогню і гальмувати мирний процес".

"Я наголосив, що можливі заходи можуть стосуватися російського енергетичного сектору, зокрема зниження граничної ціни на нафту, а також запровадження додаткових санкцій проти банківської системи Росії, включно з центральним банком", - зазначив Сибіга.

Він запросив Ананд відвідати Україну з візитом, співрозмовники також "скоординували додаткові кроки та контакти для посилення міжнародної підтримки України під час головування Канади в G7".