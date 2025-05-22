Зеленський обговорив з урядовцями економічні кроки для стабільності українців

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Дмитром Шмигалем, а також з віцепремʼєр-міністрами і командою Офісу президента.

"Ми обговорили найважливіші економічні кроки – що може дати більше стабільності нашим людям довгостроково. Робочі місця, технологічний розвиток і гарантовані соціальні можливості для наших людей – це три ключові пріоритети", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у четвер.