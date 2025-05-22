Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"

Бійці Краматорського прикордонного загону "Форпост" знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок" російських окупантів, повідомила Державна прикордонна служба України.

""Солнцепьок" спалахнув від влучного удару FPV-дрона прикордонників", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у четвер.

Це сталося на вовчанському напрямку фронту. У бригаді наголошують: знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості противника.

ТОС-1А "Солнцепьок" – це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.