14:18 22.05.2025
Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"
Бійці Краматорського прикордонного загону "Форпост" знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок" російських окупантів, повідомила Державна прикордонна служба України.
""Солнцепьок" спалахнув від влучного удару FPV-дрона прикордонників", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у четвер.
Це сталося на вовчанському напрямку фронту. У бригаді наголошують: знищення подібної техніки суттєво послаблює артилерійські можливості противника.
ТОС-1А "Солнцепьок" – це реактивна система залпового вогню, що використовує термобаричні боєприпаси. Потужна вибухова хвиля знищує все в радіусі ураження. Окупанти застосовують її для ударів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі.