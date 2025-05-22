Інтерфакс-Україна
Події
12:29 22.05.2025

Найближчими днями в Україні буде тепло, у більшості областей - дощі з грозами

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Найближчими днями в Україні буде тепло, у більшості областей - дощі з грозами

Помірні короткочасні дощі, грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с очікуються у п'ятницю, 23 травня, у західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, на решті території без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер очікується південно-східний, у західних областях з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°; вдень 20-25°, у південно-східній частині до 28°, на заході країни 13-18°.

У Києві 23 травня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних досліджень з 1881 року найвища температура 23 травня була в 2007р. (32,2° тепла), найнижча - в 1904р (0,9° вище нуля).

У суботу, 24 травня, вночі у західних, Вінницькій, Житомирській, місцями Київській та Одеській областях, вдень по всій Україні, крім південно-східних та східних областей короткочасні дощі, вдень у більшості північних та центральних областей подекуди грози.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°. На решті території вночі 12-17°, вдень 22-27, у Житомирській та Вінницькій областях 17-22°.

У Києві 24 травня короткочасні дощі (вночі місцями), вдень подекуди грози. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Теги: #прогноз_погоди

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