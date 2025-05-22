Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

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Голова наглядової ради Українського культурного фонду (УКФ) Наталія Кривда висловила обурення розірванням контракту з генеральним директором Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка і відзначає проведені їм реформи.

"Пан Максим Остапенко, колеги і команда почали велику роботу щодо повернення Києво-Печерської Лаври в українське поле, сформували разом з міністерством, громадськістю і експертами стратегію розвитку заповідника, запропонували активне і професійне формування українського наративу в музеї, актуалізували публічного "виявлення" святині як загальнонаціональної. Невже розривання контракту - реакція на такі дії? І в такий спосіб?" - прокоментувала Кривда допис Остапенка про його звільнення.

Крім того, під дописом самого Остапенка в мережі Facebook новина про його звільнення викликала хвилю обурення зі сторони громадськості.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.