Інтерфакс-Україна
Події
10:32 22.05.2025

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

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БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

Запорізька АЕС повідомила команді Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) про влучання безпілотника у дах навчального центру станції, розташований одразу за її периметром, йдеться в оновленні агентства по Україні на його сайті. 

Зазначається, що атака не спричинила жодних жертв чи значних пошкоджень, але наразі невідомо, чи дрон безпосередньо врізався у будівлю, чи він упав на споруду після збиття.

В МАГАТЕ звернули увагу, що навчальний центр вже втретє цього року став мішенню безпілотного літального апарата.

Згідно з повідомленням, команда МАГАТЕ звернулася з проханням про дозвіл відвідати навчальний центр, оскільки вона мала змогу зробити це після попереднього подібного інциденту в квітні, однак цього разу дозволу ще не надано.

"Ці повідомлення про інциденти з дронами викликають велике занепокоєння, оскільки вони можуть становити пряму загрозу ядерній безпеці. Простіше кажучи, забагато дронів літають поблизу ядерних об’єктів, не лише ЗАЕС. Це має негайно припинитися", – прокоментував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Агентство нагадало, що в лютому безпілотник серйозно пошкодив Новий безпечний конфайнмент (НБК) на Чорнобильській АЕС, посеред квітня та на початку 2025 року поблизу навчального центру ЗАЕС були зафіксовані атаки БПЛА, діючі АЕС України – Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська – теж регулярно повідомляють про виявлення дронів поблизу їхніх майданчиків.

Теги: #навчальний_центр #заес #бпла #магате #влучання

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