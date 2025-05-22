Кабмін дозволив переселенцям і українцям на окупованих територіях отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку

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Кабінет міністрів України разом з Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України (ПФУ) реалізували низку змін для спрощення отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації.

"Однією з ключових змін є розширення можливостей отримання пенсій для громадян, які виїхали із тимчасово окупованих територій і проживають на підконтрольній Україні території або які залишаються на ТОТ. Відтепер вони можуть отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку. Це стосується всіх отримувачів пенсій, незалежно від дати переміщення чи наявності довідки ВПО", - йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Зазначається, що отримувати пенсію можна в будь-якому уповноваженому банку на території України або у відділенні "Укрпошти"або з доставкою додому, а змінити банк можна одним із способів: особисто в ПФУ, онлайн через вебпортал ПФУ, або подавши заяву в новому банку.

Для пенсіонерів, які проживають на окупованих територіях або тимчасово перебувають за кордоном, є додаткові умови: щорічно проходити фізичну ідентифікацію (процедуру встановлення особи одержувача пенсії) до 31 грудня; здійснювати видаткові операції з використанням банківської картки пенсійного рахунку щонайменше раз на півроку.

"Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов'язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від Російської Федерації. Це здійснюється в заяві про призначення/поновлення/продовження виплати пенсії або в заяві в довільній формі", - додали у відомстві.