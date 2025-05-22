Сенатори США Блюменталь і Грем зібрали понад 80 голосів на підтримку законопроєкту про жорсткі вторинні санкції проти РФ

Американські сенатори Річард Блюменталь (Демократична партія) і Ліндсі Грем (Республіканська партія) нагадали про свій законопроєкт, що передбачає нові санкції проти РФ, та заявили, що мають 81 голос на його підтримку у разі відсутності реальних кроків з боку Москви для припинення війни.

"Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. У зв'язку з цим ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законодавства про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наша законодавча пропозиція ізолює Росію, поставивши її на торговий острів, запровадивши жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці звірства", - йдеться у заяві від 21 травня, розміщеній на офіційній сторінці Блюменталя.

Зазначається, що одним із головних пріоритетів законодавчої ініціативи сенаторів "є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна, купуючи дешеву російську нафту з тіньового флоту", оскільки, на думку заявників, "без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна різко зупиниться".

"Поки ми прагнемо миру, для нас – і для переважної більшості Сенату – стає все більш очевидним, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжаться", - наголосили сенатори.

Як повідомлялося, серед санкцій, що передбачає законопроєкт, 500% мита на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти РФ.