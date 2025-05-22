Інтерфакс-Україна
Події
09:27 22.05.2025

Одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині

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Одна людина загинула, вісім постраждали внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині
Фото: https://t.me/prokuratura_kharkiv

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 7 населених пунктів області, загинула одна цивільна людина, вісім зазнали поранень, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у м. Харків постраждали жінки 60, 63 і 68 років; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждав 39-річний чоловік; у сел. Куп’янськ-Вузловий Куп’янської громади загинув чоловік, поранені 66-річна і 70-річна жінки; у м. Куп’янськ постраждали 73-річна і 44-річна жінки", - написав Синєгубов у телеграмі.

Він також зазначив, що внаслідок обстрілів, зокрема, у Харкові пошкоджено 10 приватних будинків, автомобіль, газо- та електромережі, у Чугуївському районі області - адмінбудівлю та автомобіль, у Куп'янському - 44 будинки, адмінбудівлю, приміщення ліцею і заводу.

Для удару по Харкову ЗС РФ застосували ракету. Крім цього, для обстрілів населених обстрілів російські військові застосували 10 КАБів, 5 БпЛА "Шахед"; 2 БпЛА "Герань-2" та 2 БпЛА "Молнія".

Теги: #харківська_область #обстріл

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