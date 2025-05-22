Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали 11 людей

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали 11 людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 11 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Берислав, Надеждівка, Білозерка, Новодмитрівка, Одрадокам'янка, Станіслав, Червоний Маяк, Шляхове, Микільське, Понятівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Олександрівка, Новоолександрівка, Золота Балка, Чарівне, Дудчани, Гаврилівка, Широка Балка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Кізомис, Молодіжне, Ромашкове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Янтарне, Новокаїри та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи та приватні автомобілі.