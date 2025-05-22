На фронті від початку доби відбулось 104 зіткнення - Генштаб

На фронті від початку доби 21 травня відбулось 104 зіткнення, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 104 бойових зіткнення, противник завдав 62 авіаційних ударів, скинувши 96 КАБ, також використав для ударів 1218 дронів-камікадзе та здійснив понад 3800 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ".

На харківському напрямку українські підрозділи стримали шість атак ворога в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На куп’янському напрямку українські військові відбили три атаки ворога в районі Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

Чотирнадцять штурмових дій загарбників зупинили українські військові поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі на лиманському напрямку.

На сіверському напрямку противник здійснив дві наступальні дії в районі Білогорівки.

На краматорському напрямку українські захисники відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На новопавлівському напрямку українські підрозділи відбивали 15 атак у районі населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Червоного на гуляйпільському напрямку. Авіаударів некерованими авіаційними ракетами зазнали Гуляйполе та Високе.

На оріхівському напрямку противник тричі наступав на позиції українських захисників в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На курському напрямку українські захисники відбивали дві атаки загарбників, один бій ще триває.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0Ra6vP1dC6XPZVTdufc88ZrM5mR9wu8QkB4nmoEJK2ZXCZ5HPZnoT2bHxa4dGLDP2l