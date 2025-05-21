Інтерфакс-Україна
Події
21:51 21.05.2025

Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

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Росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, тож потрібен тиск на РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність сигналів на фронті з російської сторони щодо припинення вогню.

"На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню. І вони поки не готові війну завершувати", - сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

Президент зазначив, що всі форми тиску, вся робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно.

"Тиск переконує, тиск на полі бою, тиск в економіці. І саме для цього санкції. Тиск в політиці. Я хочу подякувати всім, хто підтримує Україну", - підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що російські штурмові дії тривають, тому українські сили продовжують всю необхідну бойову активність.

"Найбільш гаряча ситуація на Донеччині, особливо Покровський напрямок. Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлградській областях. Це захист Сумщини, це захист Харківщини. Активний та дієвий наш захист", - наголосив він.

Президент зазначив, що від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат. Зокрема, більше, ніж 63 тисячі втрат поранених тільки на Курщині.

Крім того, за його словами, українським силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України.

"Ще одна принципова річ. Ми готуємо обмін. Фактично, щодня доповіді ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію по кожному прізвищу. Стараємося зробити максимум можливого", - сказав він.

 

 

 

Теги: #зеленський

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