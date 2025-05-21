Лисак, Генштаб та DeepState спростовують інформацію про вихід окупантів на кордон Дніпропетровської області

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Інформація про нібито вихід російських окупантів на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей не відповідає дійсності, заявив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Мережею шириться інформація, що мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Це – ФЕЙК!... Вона не відповідає дійсності", - написав Лисак в Телеграм в середу.

Він також відзначив, що цю дезінформацію поширює ворог "аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію". "Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам", - додав він.

У ЗСУ також підтвердили, що розповсюджена росіянами інформація про те, що вони начебто вийшли на адмінкордон з Дніпропетровською областю, не відповідає дійсності.

Речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав: "Інформація не відповідає дійсності. Окупанти завжди видають бажане, за дійсне. Довіряйте лише Силам оборони і перевіреній інформації!".

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко також написав у Телеграм, що "росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини"

На мапі проєкта DeepState зазначено, що окупанти найближче наблизилися до адмінкордону Дніпропетровської області з боку Донецької області в районі Великої Новосілки та на захід від міста Селидове. На обох ділянках відстань від території ворожого контролю до адмінкордону скрізь перевищує 2 км і не зменшується вже тривалий час.

Подібні обриси зони контролю окупантів опублікував також Генеральний штаб ЗСУ на мапі до оперативної інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи: у місцях найбільшого наближення до адмінкордонів Дніпропетровської області відстань становить близько 3 км.

В Телеграм-каналі DeepState пояснюють, що мережею шириться фото російських окупантів на пікапі, про яку противником пошируюється інформація, що вона начебто зроблена на адмінмежі з Дніпропетровською областю в районі Новомиколаївки. "Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку русня добігла туди і почала фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці. От і вся історія", - йдеться в повідомленні.