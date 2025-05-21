Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, час і місце для відповідальності за воєнні злочини будуть пізніше – Рубіо

Час для притягнення винних у воєнних злочинах в Україні до відповідальності настане після завершення війни, доти необхідно продовжувати говорити з Володимиром Путіним, заявив державний секретар США Марко Рубіо.

У своєму виступі перед Конгресом у середу, відповідаючи на запитання про те, чи є Володимир Путін воєнним злочинцем, Рубіо відмовився давати пряму відповідь, наголосивши, що для завершення війни необхідно підтримувати контакт з російським лідером.

"Безсумнівно, воєнні злочини були скоєні, і хто за них відповідальний – для цього ще буде час і місце, але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну", - заявив Рубіо.

"У війні проти України було скоєно злочини, і за це буде понесено відповідальність. Але наша мета зараз – припинити цю війну, бо дозвольте мені сказати вам, що кожного дня, поки триває війна, гине більше людей, покалічені більше людей, і, відверто кажучи, щодня, поки триває війна, скоюється більше злочинів. Наша мета – припинити цю війну. Ми повинні мати можливість говорити (з Володимиром Путіним – ІФ-У), щоб зробити це", - додав він.